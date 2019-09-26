تقدم النائب محمد الغول، ببلاغ للنائب العام ضد قناة الجزيرة القطرية، نظرا لما تحاول أن تروجه إعلاميا وعلى غير الحقيقة من فيديوهات مفبركة الغرض منها تضليل الشعب المصرى ومحاولة الوقيعة بين أطيافه بعضهم البعض.

وقال "الغول" إن الجزيرة اعترفت بفبركة بعض الفيديوهات التي مر عليها سنوات وبثت على أنها حديثة.

وطالب النائب، المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال مكتب التعاون الدولي ضد قناة الجزيرة لعدم التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ولا الأخلاق الإعلامية في أمانة العرض على الشعوب بغرض هدم الدول وفناء الأوطان.