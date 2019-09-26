قال الخبير الاقتصادي، محمد نجم، إن الاقتصاد التركي يشهد أسوأ أحواله في تاريخ حزب العدالة والتنمية منذ وصوله إلى الحكم في عام 2002.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "extra news"، أن قيمة الليرة تدهورت أمام الدولار الذي أصبح يساوي 5.6 ليرة بدلًا من 2 ليرة خلال سنوات قليلة، بالرغم من أن العملة التركية محررة.

وتابع أن الدين الخارجي التركي تجاوز 460 مليار دولار، لافتًا إلى أن التصنيف الائتماني للديون السيادية التركية في أسوأ مستوياته منذ 6 سنوات وذلك وفقًا لوكالات التصنيف الائتماني الدولية، ما دعا أردوغان أن يدعو لإنشاء وكالة تصنيف تابعة للدولة لأنه يهاجم ويشكك في مصداقية المؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن معدل التضخم وصل لـ15% بعدما كان أقل من 5% الأعوام الماضية، ما أدى لارتفاع الأسعار وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين وفصل عدد كبير من المواطنين من وظائفهم وزيادة معدلات البطالة.