دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى توخي الحذر بشأن اتهام إيران بالضلوع في هجمات على منشآت نفطية في السعودية، وذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، وقال في المقابلة التي بثت أمس الأربعاء: "لا أعتقد أنّ من الجيد اتهام ايران".

وقال أردوغان: "علينا الإقرار بواقع أنّ مختلف الأطراف في اليمن تشن هجمات بهذا الحجم"، مضيفا "إذا وضعنا كامل المسؤولية على إيران، فلن يكون ذلك جيدا لأن الأدلة المتوافرة لا تشير بالضرورة إلى ذلك".

وانتقد رئيس تركيا من جهة أخرى العقوبات الأمريكية على إيران، معتبرا أنّها "لم تحل أبدا أي مشكلة"، ونفى أردوغان أن تكون بلاده ساعدت إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية في الماضي.

وكانت الهجمات على منشآت عملاق النفط السعودي أرامكو في 14 سبتمبر الحالي، أدت إلى خفض الإنتاج السعودي من النفط إلى النصف، وتسببت بتوتر في أسواق المحروقات والمنطقة، ورغم تبني المتمردين الحوثيين في اليمن الهجمات، فإن الرياض وواشنطن ثم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حملت طهران مسؤوليتها.