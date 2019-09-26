شهد قطاع الصحة سلسلة من الإنجازات التى استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية والقضاء على الأمراض التى تنهش أجساد المصريين، وكان أبرزها القضاء على فيروس سى وإعلان مصر خالية منه، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة «100 مليون صحة» فى الثلاثين من سبتمبر عام 2018 للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة، وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان، بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سى، والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصرى.

وقال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «100 مليون صحة» تضمنت 3 مراحل، استهدفت الأولى 9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر 2018 حتى نوفمبر 2018، شملت محافظات: بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، الفيوم، البحيرة، دمياط، أسيوط، جنوب سيناء، ومطروح.

وتم تنفيذ المرحلة الثانية فى الفترة من ديسمبر 2018 حتى فبراير 2019، وشملت محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وبنى سويف والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وأسيوط والأقصر.

وجاءت المرحلة الثالثة من برنامج المسح الطبى الشامل لفيروس سى لتشمل 7 محافظات، خلال الفترة من مارس حتى أبريل من عام 2019، حيث تشمل محافظات: الوادى الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

"الصحة": خدمات المبادرة تتضمن تحليل الفيروس والسكر وقياس ضغط الدم

وتابع «صلاح» فى تصريحات لـ«الوطن»: تمثلت الخدمات المقدمة من خلال الحملة فى «تحليل فيروس سى وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومن ثم مستوى زيادة الوزن والسمنة، وهذه الخدمات تم تقديمها مجاناً للمواطنين، وفى حالة ما إذا كان المواطن إيجابياً من فيروس سى يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج وتحديد موعد تقديم العلاج».

وأضاف: «وزارة الصحة أعلنت عن فحص أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصرى، منهم ٤٩ مليوناً و٩٠٠ ألف مواطن مصرى بمبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، إضافةً إلى ٣ ملايين و٢٩ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى لطلبة المدارس، كما تم فحص مليون و٥٧٠ ألف امرأة بمبادرة صحة المرأة، وفحص ٩ ملايين و٢٢٧ ألف طالب وطالبة ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس، مشيراً إلى فحص وعلاج ٦٥ ألفاً من ضيوف مصر من غير المصريين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات أن عدد مصابى فيروس سى قبل المبادرة كان فى تزايد بالإضافة إلى إنفاق الكثير من الأموال الباهظة على العلاج، لافتاً إلى أن المتعافين من الفيروس وصفوا رحلة علاجهم قبل مبادرة 100 مليون صحة بأنها كانت بائسة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت بمبادرة «100 مليون صحة» خلال زيارة مديرها لمصر بنهاية شهر أغسطس الماضى من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها، حيث أشاد بالبيانات والمعلومات التى تتضمنها بطاقات الفحص، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى والخط الساخن بالكارت للمساعدة فى الحصول على المعلومات وتلقى الاستفسارات، كما احتفظ مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، ببعض بطاقات فحص فيروس سى.