نفي الفنان محمد هنيدي وجود تشابه بين فيلمه "كينج سايز"، وفيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي.

وقال هنيدي في المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل أحد فنادق مدينة الجونة، إنه علم في أثناء تصوير فيلمه، بوجود فيلم آخر يتناول شخصية عقلة الإصبع، ولكنه لا يجد مشكلة في ذلك، خاصة وأن أحداث الفيلمين مختلفة.

ومن المقرر أن يكرم هنيدي، غدا، في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.