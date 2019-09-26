قالت الدكتورة سارة نصر، أستاذ الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، إن قناة الجزيرة القطرية تستخدم الاحتيال الإعلامي في تغطيتها للأخبار، وتتحجج بأنها لا تستطيع عرض كل الأخبار المحلية والدولية والإقليمية على شاشة واحدة، فبدأت باختيار حدث أو اثنين من بين أحداث كثيرة، وتختار جزء معينا منه، وليس كاملًا، وذلك لخدمة أجنداتها السياسية.

وأضافت "نصر"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الجزيرة تنتقي ما يخدم سياستها وتعرضه بتوجيهات معينة، حيث لا تقوم بعرض مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشباب، وهذه أخبار يتم إغفالها رغم أهميتها، كونها لا تخدم مصالح قطر.

وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية، لم تتحدث عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، ولم يتم تناول ذلك على الإطلاق، وبالتالي فهي تعتمد على سياسة، إما "الإغفال التام"، أو "الانتقاء من الحدث" بشكل يخدم أجندتها، كما أنها تعتمد على حجج عاطفية، وليست منطقة.

وأوضحت أن "الجزيرة" تعتمد اختيار ضيوف، مهمتهم التشكيك في الدولة المصرية.