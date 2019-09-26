الإبراشي: الإخوان عاوزين يمسحوا كل تاريخنا.. والمصريون سيحمون مشروعهم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشعب المصري متحمس لحماية بلاده ومشروعه الوطني الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن حملات التشويه الأخيرة لا تستهدفه فقط، حيث حملت إساءة للقوات المسلحة ومن ثم كانت الدولة الوطنية بمفهومها الوطني التي تحتوي على المؤسسات هي المستهدف.

وأضاف خلال تقديم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، أن القضاء هوجم أيضًا بالشتائم، كما زايدت الحملة على أمن مصر المائي، بالإضافة إلى تلقيب القوات المسلحة بـ"العسكر": "عاوز يمسح ويشطب كل تاريخك اللي فات، وبيقولوا إن العسكر بيحكم من سنة 1952، سواء بتأميم القناة ودعم حركات التحرر الوطني وانتصار أكتوبر".

وتابع أن المصريين انتبهوا إلى هذه الممارسات جيدًا، وأن الإخوان تستهدف إعادة مصر إلى الفترات الانتقالية والفوضى مرة أخرى، مشددًا على أنهم سيحمون مشروعهم الوطني.

في نفس السياق، قالت الإعلامية خلود زهران، إن المصريين تصدوا للجماعة الإرهابية ومشروعها العثماني، ومن ثم فإن الأخيرة ترغب في الثأر من المصريين.

وتابعت: "من حقك تعترض وتشتكي، لكن المشكلة إنك تحط إيدك في إيدها، هل ممكن ننسى جرائم هذه الجماعة اللي أسلوبها الحرق والقتل والتدمير، سنة حكمهم كانت أيام سوداء".

وواصلت: "عمرك ما هتلاقي إخواني بيحب الجيش، طول عمرهم بيشتموا فينا من 90 سنة، والإعلام الإخواني عنده سعار 24 ساعة بيشتموا في الشعب المصري، شتموا الست المصرية وقالوا إن السيدات المصريات جاهلات، ومحمد علي قال إن المصريين جهلاء".