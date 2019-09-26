"جنة المتطرفين".. تركيا ملاذ آمن للجماعات الإرهابية وغسيل الأموال

تُعد تركيا التي تطارد وتحاكم الجماعات المعارضة في الداخل من دون هوادة، وتصنفها إرهابية هي نفسها الملاذ الآمن للإرهابيين، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، حيث لا تزال تتزايد اتهامات الدول الكبرى لتركيا باستمرار دعم الإرهاب كونها أصبحت الملاذ الآمن لقوى التطرف وجماعات الإرهاب الإقليمية وغسيل الأموال.

وأوضح التقرير أن أجهزة إنفاذ القانون في تركيا تقوم بغض الطرف عن الإرهابيين، في حين تتعامل محاكم البلاد مع قضاياهم بكل روية، وغالباً ما يطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو يتم منحهم السراح المشروط، في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون الأتراك أو المؤيدون للديمقراطية في تركيا.

واعتمدت إيران على بنوك تركية وتجار ذهب أتراك للتحايل على العقوبات الأمريكية في أكبر عملية تهرب من العقوبات في التاريخ الحديث، كما استخدم النظام الفنزويلي شركات تركية لغسل الأموال وتهريب الذهب الفنزويلي من 2013 وحتى الآن.

وفتحت تركيا أبوابها لتنظيم الإخوان الإرهابي وعناصره وسمحت لهم بإنشاء معاقل ومؤسسات بعد هروبهم من مصر، كما طالت العقوبات الأمريكية أتراكا وشركة مصرفية في 2019 لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي.