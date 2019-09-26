حرس أردوغان يعتدي على المتظاهرين.. والإبراشي: لا يمكن للجزيرة إذاعتها

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو، يظهر اعتداء الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على متظاهرين مناوئين لحكمه أمام السفارة التركية في العاصمة الأمريكية واشنطن، منذ عامين، وتحديدًا في شهر مايو، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E".

وقال الإبراشي: "مظاهرات لا يمكن تذيعها قناة الجزيرة، المظاهرات كانت تندد بالقمع في تركيا، لكن القناة تعمل الكلام ده مع الرئيس السيسي، ولو كنت معارض للرئيس، كنت هرفض ممارسات الجزيرة".

وأضاف، أن النظام التركي اعتدى على عدد كبير من المظاهرات المنددة بقمعه واستبداده، مشددًا على أن القناة القطرية لا يمكن لها انتقاد النظام القطري بسبب وجود قواعد عسكرية أمريكية على أرضها، تستعملها الولايات المتحدة لقتل العرب والمسلمين.

وشدد مقدم البرنامج، أن قناة الجزيرة ليست وسيلة إعلامية لكنها منصة لنشر الإرهاب، واصفًا التعامل معها بـ"الخسة" و "بيع الأوطان"، وطالب بالتوقف عن التعامل معها.