أبو سعدة: قطر ملجأ قادة الإرهاب .. والجزيرة تخالف الشرعية الدولية

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قناة الجزيرة تخالف قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي والمعايير المهنية والإعلام الصحيح.

وأضاف خلال تصريحات برنامج "الآن"، الذي يقدمه الإعلامي شادي شلش، عبر شاشة "EXTRA NEWS"، أن القناة القطرية لا تكتفِ بنشر الأخبار الكاذبة فقط، لكنها تدعم التنظيمات الإرهابية، حيث تعطي مشروعية للخطاب الإرهابي العنيف، ومن ثم يجرى بث الأفكار التي تروج لتلك العمليات.

وتابع، أن قطر تعطي ملجأ آمن لقادة الإرهاب في العالم، وبعض القيادات المدانة قضائيًا في مصر مثل الإرهابي عاصم عبدالماجد، مشددًا على ضرورة التحرك لإنفاذ الشرعية الدولية فيما يخص بمنع الدول من تقديم الدعم للجماعات الإرهابية أو بث الخطاب العنيف.

في سياق متصل بممارسات القناة الداعمة للجماعات الإرهابية، قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك تحركا مشبوها مربوطًا بحملة دعائية كبيرة لتوريط بعض الشباب للتظاهر في بعض الأماكن المحدودة، لكن ألقي القبض عليهم، بدعوى وجود انقسام في الدولة المصرية وغيرها من الشائعات والأكاذيب التي تؤدي إلى خلق مناخ مضطرب داخل الدولة.

وواصل: "لا يمكن تتكرر نفس الطريقة مرتين وتلاتة، نفعت في سوريا وليبيا، صعب جدًا تتكرر في مصر، هذا يؤدي إلى الفوضى ولا يمكن أن تكون هدفًا إلا لمن يفكر بعقلية شيطانية، لأنها لا تبني دولة ولا نظاما"، مشددًا على أن الشعب المصري متماسك وقادر على كشف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.