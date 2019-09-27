قال الدكتور ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني السابق، إن جماعة الإخوان قد استعانت بالمقاول الهارب محمد علي حتى يروج لأفكار الجماعة الجديد "اختاروا واحد كأيقونة يجمعوا الناس عليه ولازم ميكنش من الإخوان ولا يبدوا أنه منهم لا في الأسلوب ولا في السلوك ولا في طريقة الكلام".

وأضاف خلال استضافته على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المحتوى الذي يثيرة "علي" هو حديث يؤلم من لا يملك الأموال "هما دول المستهدفين اللي عايزين يخرجوهم"، موضحا أن ما يقوله في فيديوهاته يتم إعداد اسكريبت معد له مسبقا: "بيقول حجات وبعد ذلك تطلع كاذبة ومختلقة وبيقولها وهو ممثل".

وأكد القيادي الإخواني السابق، أن اتخاذ جماعة الإخوان لميدان رابعة العدوية كمقر اعتصام لهم جاء بسبب ترتيبهم لإقامة "حكومة شرعية موازية" ومنها يعلنوا قيام هذه الحكومة برئاسة أشخاص معينة وعلى رأسهم محمد مرسي، مشيرا إلى أن جمهور المقاول محمد علي هم الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا على السياسة "هما دول اللي سمعوه وأدائه أداء المهرجانات".