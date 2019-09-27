قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه سعيد للغاية من التمثيل مع نعومي جريس سكوت، في فيلم علاء الدين، وذلك خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، قائلًا: "دي قمر وإنسانة جميلة".

وأضاف مسعود: "لما خلصت الفيلم في كندا، اتصلوا بيا قالولي انت شكلك هتروح إنجلترا تاني عشان علاء الدين، قولتلهم لسة هعمل تيست تاني، وكنت مضايق، قالولي لا، انت اتوافق عليك"، موضحًا أنه صرخ فرحًا بعد استقباله هذا النبأ.

وتابع: "أبويا كان نايم قومت صحيته عرفته بالخبر، بس اتخض وأنا بصحية، أمي بقى فرحت أوي وقعدت تعيط، انتوا عارفين المصريين بقى".