كشف الإعلامي رامي رضوان زيف وكذب وتدليس، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتحالفين معهم، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc".

وقال "رضوان": "خرفان، درجات متميزة من الغباء في استنساخ التعليقات"، وذلك في الإشارة إلى تكرار تعليق يسخر من الشرطة المصرية، وكان نصه: "الظابط في الكمين لما عرف إني ماعييش باقة، فتح لي hotspot علشان يبص على بروفايلي"، واستخدم أصحاب هذا التعليقات وسمًا يحمل اسم "الظابط الحنين رزق"، حيث عرض أكثر من حساب يستخدم هذا التعليق ويدعي أنه تعرض لنفس الواقعة.

وعلق رامي رضوان، على ما تقدم، ساخرًا، وقال: "اسنتساخ، ما شاء الله عباقرة، بيفكروا باللِّية"، وأكد أن عمليات الكذب مستمرة من الجماعة وكل عناصرها.

وعن دعوات التظاهر الداعمة للرئيس السيسي والجيش المصري، قال رضوان: "مشاعر طيبة، لكن اسمحوا لي، هطرح وجهة نظر مختلفة شوية، ملوش لازمة، استمتعوا بيومكم، ولو فيه شوية ركش عاوزين ينزلوا الشارع ويعملوا حاجة، ينزلوا، وقوات الأمن يتعاملوا، إنما مفيش داعي، عشان محدش يندَسّ، إنما مظاهرات مؤيدة او وقفة احتفالية مفيش داعي منها".

وشدد، على أن الجماعة ستحاول إحداث بلبلة كبيرة في الشارع، متوقعًا أن تتخلى تركيا عنها إذا ما فشلت في مساعيها: "الإخوان لن تحقق شيئًا وقياداتها خائفين ومرعوبين، لذلك طالبوا بالحصول على الجنسية التركية".