يذيع عدد من القنوات الفضائية، مكالمات وتسجيلات صوتية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، تكشف محاولاتهم لنشر الفوضى والعنف في مصر، بهدف هدم مؤسسات الدولة، وتعرض "الوطن" أولا بأول ما يقدمه الإعلاميون من تسريبات وفضائح للجماعة الإرهابية.

بالوثائق.. "الجزيرة" تشتري ذمم السياسيين بـ"حفنة دولارات"

كشفت وثائق حصلت عليها "الوطن"، السياسة التى تنتهجها قناة "الجزيرة" القطرية، وشراءها لبعض السياسيين، الذين يمارسون حملاتهم وهجومهم على مصر مع كل حدث يحدث، مقابل حفنة دولارات.

"عمل كبير هيهز البلد".. تسريب يفضح تخطيط الإخوان للعنف الفترة المقبلة

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، تسجيلًا صوتيًا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للقيادي الإخواني الهارب علي بطيخ، في اتصال تليفوني جمعه مع أحد القيادات المقيمين في مصر، يحرضه فيه على إشعال الأوضاع في مصر.

تسريب صوتي للإرهابي علي بطيخ: "ببشركم بعمل كبير هيهز البلد بجد"

عرضت شاشة "Extra news"، تسريبا صوتيا بين القيادي الإخواني الهارب علي بطيخ وأحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، من أجل إحداث فوضى داخل مصر لهدم مؤسسات الدولة، حيث وجَّه بطيخ، رسالته للإخواني: "أحب أبلغ كل الإخوة في مصر أننا كلنا فخورون باللي حصل في اليومين اللي فاتوا في المظاهرات".

تسريب يكشف يأس أعضاء الإخوان: "القضية انتهت.. كل سنة وانت طيب"

تسجيل صوتي لإخواني لم يفصح عن هويته، لكنه كان يتحدث إلى الإخواني الهارب بهجت صابر، وأعرب فيه عن يأسه من انتهاء أمر الجماعة في مصر.

الإبراشي عن تسريب "نافعة": نموذج لكل منتفع.. والجزيرة عاملته بإذلال

واصل الإعلامي وائل الإبراشي، هجومه على الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بعد عرضه تسجيلًا صوتيًا له، في حلقة أمس من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي"، تُظهر مقايضته لقناة الجزيرة للظهور عبر شاشتها في فيلم تسجيلي، يتناول الأوضاع في مصر.

"الابراشي" يفضح مقايضات حسن نافعة مع الجزيرة: "مش بياخد أقل من 1000 دولار"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تسجيلًا صوتيًا، للدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، الذي دأب على مهاجمة الدولة المصرية، عبر قناة الجزيرة القطرية، وذلك خلال برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون إي".

محمد ناصر في تسريب عن "الشرق": حرامية دولارات.. وأيمن نور "مختل عقليا"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تسريب صوتي للإخواني الهارب محمد ناصر، وهو يّسب القيادي الإخواني الهارب أيمن نور، مالك قناة "الشرق" الإخوانية التي تبث من تركيا وتهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها.