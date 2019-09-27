زيارة الفجر.. وكيل "صحة البحيرة" يتابع الخدمات في مستشفى إيتاي الباروي

أجرى الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، والدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، جولة تفقدية بمستشفى إيتاي البارود المركزي، فجر اليوم؛ لمتابعة الخدمة الطبية بالمستشفى، والتحقق من الانضباط الإداري، واستعداد المستشفى لإجراء عمليات جراحية بقوائم الانتظار.

وتفقد وكيل الوزارة الحالة العامة للنظافة داخل المستشفى، وتأكد من تواجد الأطباء والممرضين، واطمأن على استعدادات المستشفى لإجراء العمليات الجراحية بقوائم الانتظار، متابعا الخدمة المقدمة للمرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة غرفة العناية المركزة والحضانات وقسم الباطنة والجراحة العامة والاستقبال وبنك الدم، وتأكد من توافر جميع فصائل الدم وغرف الكشف، وناقش احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية.

شارك في الجولة، مدحت الناقوري نائب رئيس المدينة، والدكتور سعيد عوض مدير المستشفي المركزى بإيتاي البارود، ورفيق مقلد مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، ومجدي الشيمي وكيل إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية.