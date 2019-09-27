مدبولي: نقلة نوعية منتظرة في التجارة الداخلية تتيح السلع بأسعار مناسبة

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، في ضوء حرصه على متابعة إجراءات التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية.

وتضمن التقرير، جهود "الجهاز" في الفترة من أول يوليو الماضي حتى 15 سبتمبر الجاري، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، وخطوات التعاقدات مع المستثمرين، وموقف الأراضي المطروحة.

وثمن رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص من خلال الشراكة إلى جانب الحكومة فيما يخص إنشاء وإدارة المراكز اللوجستية وأسواق الجملة والسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن هذا التعاون يسهم في نهوض منظومة التجارة الداخلية، وتطوير البنية التحتية لها، وإحداث نقلة نوعية في عناصرها، بما يعمل على تفادي الحلقات الوسيطة وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وعرض التقرير جهود متابعة تنفيذ الفرص الاستثمارية الجارية، موضحا أنه تم افتتاح المركز التجاري "مول طنطا" بمحافظة الغربية بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، فضلا عن ترسية الفرصة الاستثمارية "مخبز الشيخ زايد"، في 3 سبتمبر على شركة "جو ماركت" لإدارة وتشغيل السلاسل التجارية، أما فيما يتعلق بمتابعة الفرص الاستثمارية الجديدة، فإنه جارٍ متابعة مراحل التسليم لـ6 فرص استثمارية جرى توقيع العقود لها في 11 يوليو الماضي.

وتتضمن أرض طلخا في المنصورة، بمساحة 47 فداناً، وأرض دمنهور في البحيرة بمساحة 96 فدانا، وأرض المدامود في الأقصر بمساحة 26.10 فدان، وأرض دمو في الفيوم بمساحة 13.9 فدان، وأرض طوخ طنبشا بمساحة 15.5 فدان، وأرض الزقازيق في الشرقية، وجرى وضع حجر أساسها بمساحة 2.5 فدان.

وأشار التقرير إلى أنه جرى توقيع العقود النهائية، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة اللولو العالمية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور رئيس الوزراء بتاريخ 26 أغسطس الماضي، وجارٍ الانتهاء من جميع إجراءات تسليم الأراضي، كما جرى التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد موقع مناسب لمشروع إنشاء سوق نصف جملة للملابس الجاهزة على مساحة 100 فدان بالتعاقد مع شركة السحاب للاستثمار العقاري "بيلا دونا"، وفقا لدراسة المستثمر.

وفيما يخص تطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية، أوضح التقرير أنه يجرى إتمام الاتفاق مع شركة سوماريس الفرنسية؛ لتقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل أسواق الجملة.

وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، أوضح التقرير أنه تم التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للطرح القادم للأصول غير المستغلة، حيثُ قامت الشركة بترشيح 4 مواقع تابعة لها تمهيدا للبدء في إجراءات الطرح، وهي فروع مول الطيران بالقاهرة، ومول قنا في قنا، ومول الدهار بالبحر الأحمر، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إضافة إلى سوق ألماظة بالقاهرة، لصالح شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.

كما جرى تشكيل لجنة من أعضاء الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم تسليم موقع عباس العقاد إلى شركة سعودي ماركت، وبالنسبة لموقع النزهة فقد تم تجهيز العقود الخاصة بتسليم الموقع تمهيداً لتوقيعها، وتسليم الموقع لشركة هايبر وان.