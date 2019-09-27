عاتب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين على متابعتهم واستماعهم لقنوات وإعلام الإخوان، قائلا: "أنتوا بتسمعوا كلامهم وبتصدقوه، وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع مش كدا خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".

وتحدث الرئيس مع إحدى مراسلات التليفزيون، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن مشتاركته بالأمم المتحدة، قائلا: "كل ما يثار في إعلامهم عبارة عن كذب وافتراء وتشويه، واللجان الإلكترونية وشوية إعلام شغالين علشان يقدموا صورة مش حقيقية".

ونظم العديد من المواطنين، حفلا شعبيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب وصوله من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الجماهير المصرية المشاركة في استقبال الرئيس الأعلام المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات، ونسقت سلطات المطار مع القيادات الحزبية والشعبية بتخصيص ساحات للمئات من المصريين بجوار مسجد الملك فيصل في المطار وأمام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح عددا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

وأكد أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".

وقال الرئيس إن ما حدث في مصر، خلال السنوات الماضية، لن يحدث مرة أخرى: "اللي حصل قبل كدا مش هيحصل تاني علشان ربنا وعلشانكم أنتوا.. متقلقوش من حاجة".