عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لوائل غنيم، وهو يكشف عن رأيه في التظاهرات ودعوات الفوضى في مصر، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "غنيم" خلال الفيديو، إنه يّرفض تمامًا دعوات الفوضى والتظاهرات، حيث قال "لو بكرة الناس نزلت والسيسى مشي، أنا ضد اللي بيدعوا للتظاهرات برضوه، لو مشي السيسي هييجي مين؟.. مين البديل بتاعه؟.. مش انت بتخطط لانقلاب وخطة سرية.. افرض اللي جاي بيخطط لـ 40 سنة؟.. طيب لما الدنيا تفلت هتعرف تلمها تاني.. طيب سواء رضيت أم أبيت الجيش هو اللي لم الاستقرار بتاع الليلة في ثورة يناير".

فيما علق أديب: "السيسي عمل كتير للبلد، عندنا معاه مطالب وعاوزين نتكلم معاه، نقوله عاوزين نعمل مؤتمر سياسي أو اقتصادي، أنا معنديش شك، إن الفترة اللي جاية ستشهد مناقشات عديدة جدا وإعادة النظر في أشياء كثيرة".

وأوضح أنه لم يجرِ أي حوار تليفزيوني مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولم يدعِ أنه من الذين يجلسون معه كثيرًا، ولكنه يرى أنه الاختيار الجيد للبلد.