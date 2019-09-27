قال عبدالفتاح السيسي المصريين إن ما يثار في مصر حاليا عبارة عن حرب بين مجموعة صغيرة ضد شعب كامل: "الحرب بين مجموعة ضد الشعب كله.. يعني بتصدقوهم إزاي؟.. والإعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس أكتر وتصدوا للشائعات والكذب المثار، ومتسيبوش الناس البساط لأنهم طيبين أوي".

وأضاف الرئيس، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "مصر مكانها كبير أوي بشعبها، ومكانة مصر بشعبها"، مؤكدا أن المصريين بوحدتهم قادرون على مواجهة كل ما يثار من الإخوان وإعلامهم ولجانهم: "إحنا جامدين أوي إن شاء الله.. والبلد جامدة أوي بيكوا".

وتابع: "أنا قولتلكم قبل ما أسافر يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكوا.. مش هيسيبوكوا تنجحوا، ولا هيسيبوكوا تتهنوا على حاجة.. هي حرب بينا وبينهم".

ونظم العديد من المواطنين، حفلا شعبيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب وصوله من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الجماهير المصرية المشاركة في استقبال الرئيس الأعلام المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات، ونسقت سلطات المطار مع القيادات الحزبية والشعبية بتخصيص ساحات للمئات من المصريين بجوار مسجد الملك فيصل في المطار وأمام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.