قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء استقبال المصريين له في المطار بالهتاف والترحيب فور وصوله من نيويورك، إن المصريين بوحدتهم قادرون على مواجهة كل ما يثار من الإخوان وإعلامهم ولجانهم.

وأضاف الرئيس، خلال حديث الرئيس مع إحدى مراسلات التلفزيون، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يوم ما هطلب النزول هيكون زي يوم التفويض في 2013، هتكون رسالة للعالم كله وينزل الملايين مش أقل من كده".

ونظم العديد من المواطنين، حفلا شعبيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب وصوله من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الجماهير المصرية المشاركة في استقبال الرئيس الأعلام المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات، ونسقت سلطات المطار مع القيادات الحزبية والشعبية بتخصيص ساحات للمئات من المصريين بجوار مسجد الملك فيصل في المطار وأمام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.