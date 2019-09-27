الصين تنفي اتهامات بالتجسس على مجموعة إيرباص

نفت الحكومة الصينية الجمعة الشبهات المتعلقة بمسؤولية قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على شركات متعاقدة مع مجموعة إيرباص، كما أفادت وكالة فرانس برس في تحقيق نشر الخميس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جنج شوانج في مؤتمر صحافي "يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات (الانترنت) وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية".

والهجمات ضد مجموعة إيرباص الأوروبية للصناعات الجوية، الرائدة في مجال الصناعة وتعتبرها الوكالة الحكومية الفرنسية للأمن المعلوماتي (آنسي) بأنها "جهة ذات فاعلية حيوية"، شائعة ودوافعها وأساليبها متنوعة جداً.

لكن خلال الأشهر الـ12 الماضية، استهدفت "أربعة هجمات كبيرة" الشركة عبر مزوديها، بحسب ما أوضح مصدر لفرانس برس.