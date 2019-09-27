"التنمية المحلية" تعتمد حركة ترقية العاملين

اعتمدت وزارة التنمية المحلية، حركة ترقية العاملين طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بشأن القواعد التنفيذية للقرار رقم 65 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الحركة تضمنت ترقية 190 موظفا من المستوى الأدنى إلى المستويات الأعلى، و198 جرى نقلهم بين فئات المستوى الوظيفي الواحد، و228 المستحقون لزيادة الحد الأدنى الـ100 جنيه لجميع المستويات.

وأكدت أن الهدف من الترقيات هو تحفيز العاملين بالديوان العام للوزارة على تحسين مستوى الأداء وتنفيذ المهام المكلفين بها خلال الفترة الحالية، بما يحقق رضا المواطنين بكافة المحافظات ويساهم في تطوير مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى حرصها بصورة مستمرة على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة لهم.

وطالبت وزارة التنمية المحلية العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات، ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة، والتفاني في العمل وبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطن.