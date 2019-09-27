وجه وزير القوى العاملة اللجنة المعنية بتنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل اختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال من ذوي القدرات الخاصة في محافظة أسيوط بمركز النيل للإعلام، وتقدم 650 شابًا وفتاة على مدار 3 أيام من مختلف المؤهلات من ذوي القدرات الخاصة من المراكز والقرى التابعة للمحافظة؛ للالتحاق بالتدريب على العمل وريادة الأعمال.

وأكد أن مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تنفذها وزارة القوى العاملة في المحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي القدرات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وجرى التنسيق بين اللجنة ومدير مديرية القوى العاملة في أسيوط حازم على؛ لتوفير فرص العمل حتى يجرى بدء تنفيذ البرامج التدريبية في أقرب وقت ممكن خلال شهر أكتوبر المقبل.

ووجه عدد كبير من المتقدمين للالتحاق بالدورات التدريبية شكرهم وتقديرهم لوزير القوى العاملة على اهتمامه بذوي القدرات الخاصة ومساعدتهم في توفير فرص عمل وتحقيق حياة كريمة لهم.