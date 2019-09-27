"زغاريد وهتافات، وصور ولافتات".. مراسم مختلفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب الاستقبال الرسمي، فالاستقبال الشعبي، يلاحقه أينما حل، وما بين استقبال مصريين الخارج في نيويورك والاحتفاء به في مطار القاهرة الدولي، وحتى لقائه "صدفة" في الحرم المكي، حاول المصريون تأييد "السيسي" بالهتافات والصور واللافتات التي رفعت شعار "تحيا مصر".

استقبال الرئيس في القاهرة

نظم العديد من المواطنين، حفلا شعبيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب وصوله من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الجماهير المصرية المشاركة في استقبال الرئيس الأعلام المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات، ونسقت سلطات المطار مع القيادات الحزبية والشعبية بتخصيص ساحات للمئات من المصريين بجوار مسجد الملك فيصل في المطار وأمام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح الرئيس عددا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

جاء ذلك في حديثه مع إحدى مراسلات التليفزيون، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

تأييد الرئيس في نيويورك

ومع دقات الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الماضي بدأ أبناء الجالية المصرية بولاية نيويورك الأمريكية، التوافد على مقر الأمم المتحدة استعداداً لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

من مختلف الأعمار ومن جميع أنحاء الولاية الأمريكية حضر أبناء الجاليات المصرية حاملين اللافتات التي تحمل عبارات الترحيب بالرئيس وأعلام مصر، لاستقبال السيسي لحظة وصوله كرسالة دعم وتأييد له أمام العالم كله، حسب قول نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك، وأحد أبناء الجالية المصرية.

استقبال الرئيس في نيويورك 2018

ونظم عدد من أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة لاستقبال الرئيس السيسي، أمام مقر إقامته بفندق نيويورك بالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، في خلال زيارته لحضور اجتماعات الدورة الـ٧٢ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

استقباله في الحرم المكي

استقبل عشرات المصريين الرئيس السيسي، خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، بالزغاريد وشعارات الترحيب به في أرض الحرمين الشريفين.

وأدى السيسي والوفد المرافق له مناسك العمرة، قبل ساعات من انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة مايو الماضي، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.