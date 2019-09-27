استقبال حاشد للسيسي في المطار.. والرئيس: الموضوع مش مستاهل

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمواطنين الذين استقبلوه فور عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وصافح الرئيس عددًا من المواطنين قائلا: "أنتوا واقفين هنا ليه؟.. صباح الخير.. إيه اللي مصحيكوا بدري النهارده الجمعة، والموضوع مش مستاهل خالص".

الشعب المصري أصبح واعيا وما حدث في مصر لن يحدث مجددا

وتحدث الرئيس مع إحدى مراسلات التليفزيون، فور وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وشدد على أن الشعب المصري أصبح واعيا: "لازم تعرفوا كلكوا إن الشعب المصري بقى واعي أوي، وعارف إزاي الصورة تترسم علشان يزيفوا الواقع ويخدعوا الناس ويضحكوا عليهم.. الكلام ده مش هينفع، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل تاني".

وقال الرئيس إن ما حدث في مصر، خلال السنوات الماضية، لن يحدث مرة أخرى: "اللي حصل قبل كدا مش هيحصل تاني علشان ربنا وعلشانكم أنتوا.. متقلقوش من حاجة".

الرئيس السيسي يعاتب المصريين لتصديقهم الإخوان وإعلامهم

وعاتب الرئيس السيسي المصريين على متابعتهم واستماعهم لقنوات وإعلام الإخوان، قائلا: "أنتوا بتسمعوا كلامهم وبتصدقوه، وبتتعاملوا معاه على إنه حقيقة.. الموضوع مش كدا خالص.. دي صورة بتترسم زي ما اتعمل قبل كده".

وتابع: "كل ما يثار في إعلامهم عبارة عن كذب وافتراء وتشويه، واللجان الإلكترونية وشوية إعلام شغالين علشان يقدموا صورة مش حقيقية".

وأكد أن المصريين بوحدتهم قادرين على مواجهة كل ما يثار من الإخوان وإعلامهم ولجانهم، مؤكدا: "إحنا جامدين أوي إن شاء الله.. والبلد جامدة أوي بيكوا"، مضيفا: "أنا قولتلكم قبل ما أسافر يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكوا.. مش هيسيبوكوا تنجحوا، ولا هيسيبوكوا تتهنوا على حاجة.. هي حرب بينا وبينهم".

السيسي: الحرب بين مجموعة والشعب كله.. والإعلام المصري عليه واجب

وشدد على أن كل ما يثار في مصر حاليا عبارة عن حرب بين مجموعة صغيرة ضد شعب كامل: "الحرب بين مجموعة ضد الشعب كله.. يعني بتصدقوهم إزاي؟.. والإعلام عليه واجب كبير، وعوا الناس أكتر وتصدوا للشائعات والكذب المثار، ومتسيبوش الناس البساط لأنهم طيبين أوي".

وأوضح: "مصر مكانها كبير أوي بشعبها، ومكانة مصر بشعبها"، مؤكدا أن المصريين بوحدتهم قادرون على مواجهة كل ما يثار من الإخوان وإعلامهم ولجانهم: "إحنا جامدين أوي إن شاء الله.. والبلد جامدة أوي بيكوا".

وتابع: "أنا قولتلكم قبل ما أسافر يا مصريين خلوا بالكم مش هيسيبوكوا.. مش هيسيبوكوا تنجحوا، ولا هيسيبوكوا تتهنوا على حاجة.. هي حرب بينا وبينهم"، موضحا أن المصريين بوحدتهم قادرون على مواجهة كل ما يثار من الإخوان وإعلامهم ولجانهم.

يوم ما أطلب تفويض ينزل الملايين ومش أقل من كده

وشدد الرئيس على ضرورة تلبية المصريين دعوته، إذا مادعا لتفويض آخر لمواجهة الإرهاب: "يوم ما هطلب النزول هيكون زي يوم التفويض في 2013، هتكون رسالة للعالم كله وينزل الملايين مش أقل من كده".

ونظم العديد من المواطنين، حفلا شعبيا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك عقب وصوله من مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفعت الجماهير المصرية المشاركة في استقبال الرئيس الأعلام المصرية، مرددين هتافات "تحيا مصر.. وبنحبك يا سيسي"، وغيرها من الهتافات، ونسقت سلطات المطار مع القيادات الحزبية والشعبية بتخصيص ساحات للمئات من المصريين بجوار مسجد الملك فيصل في المطار وأمام شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.