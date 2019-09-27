قبل "واتساب مصر".. أرقام خصصتها الدولة لشكاوى وبلاغات المواطنين

تحت اسم "واتساب مصر"، خصصت الحكومة المصرية رقم 01064976557 للإبلاغ عن الرسائل التحريضية، أو أحداث الشغب، أو أي أعمال تخريبية، حسبما أعلن الإعلامي عمروأديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض عبر فضائية "MBC مصر".

خدمة "واتساب مصر" تتيح للمواطنين أيضا الإبلاغ عن أي رسالة تهديد أو رسالة تحمل مضمونا غريبا أو دعوات للحشد أو التحريض على الحشد، إلى جانب الإبلاغ عن أي تجمعات تحرض على الشغب لتتولى الجهات الأمنية التعامل معها.

من قبل إطلاق خدمة "واتساب مصر" خصصت الدولة أرقام مختلفة للمواطنين للإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة أو الإبلاغ عن جرائم الإنترنت، بعد تزايدها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

تخصيص رقم للإبلاغ عن الشائعات والمعلومات المغلوطة

ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين، بالإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الرقم: (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما خصص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) للإبلاغ عن مروجي الشائعات والمعلومات المغلوطة أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528)، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق.

الخط التليفوني 108 للإبلاغ عن جرائم الإنترنت

ومع انتشار حالات الابتزاز والنصب الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، خصصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعلى رأسها قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخط التليفونى 108، للاستعلام عن كيفية الإبلاغ عن تلك الجرائم والإجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المحاضر، تيسيرًا على جمهور المواطنين.

الإبلاغ عن تجمعات القمامة

وفي إطار تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتجمعات وأكوام القمامة، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، خصص مجلس الوزراء، استقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة، وتم تخصيص خطين للواتس اب برقمي 01555525444، 01555516528.

وتستقبل الأرقام رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم القمامة، إلى جانب استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

رقم "19959" لاستقبال الشكاوى حول منظومة بطاقات التموين

ومع زيادة شكاوى المواطنين المختلفة الخاصة ببطاقات التموين، أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن الخط الساخن لاستقبال شكاوى وزارة التموين، حول مشكلات منظومة وبطاقات التموين، وجميع مشكلات الوزارة على رقم "19959".

"السكة الحديد" تخصص خطوط اتصال ساخنة لاستقبال شكاوى المسافرين

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن تخصيص خطوط اتصال ساخنة على مدار اليوم لاستقبال أى شكاوى أو مقترحات لجمهور المسافرين من الركاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى أعطال من أجل سرعة حلها وهي أرقام :01220008806 و01220008807 و01274422925 و0225753555 و147.