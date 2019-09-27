عمرو أديب يعرض تسريبات جديدة من جروب "الحشد 3" خاص بعناصر الإخوان

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن جروب سري جديد على "الواتس أب" خاص باللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية من أجل التحريض على التظاهرات وإثارة الفوضى في مصر، ويحمل اسم "الحشد 3"، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أنه جرى إسناد إدارة هذا الجروب لشخص يُدعى أحمد مصطفى، بعدما تسَّربت كل المعلومات في الجروبات الذي كان يديرها هاني صبري، ساخرًا: "هاني.. دماغه عجباني، بعد ما كل الجروبات اللي بيعملها بتتسرب، أسند المهمة لواحد تاني، وأنا برضه سربتها".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، جانبا من المحادثات من جروب الحشد الثالث على "الواتساب" المنشأ حديثا، موضحًا أن عناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، أنشأوا هذا الجروب للتحريض والتظاهر ضد الدولة المصرية.

وتابع: "أحمد مصطفى الذي يقود هذا الجروب من مواليد 84، ومقيم بالأردن، هما عايزين يبعتوا لأغلب الناس رسائل وفيديوهات على الواتساب.. هنقفل ليكم حشد 3، وهنفضل وراكم لحد ما تروحوا في ستين داهية".