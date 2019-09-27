تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بمنطقة جنوب القاهرة، والاستيلاء على محتوياتها وتبين من التحريات أن التشكيل مكون من مسجل خطر وعاطل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابات المختصة التحقيق.

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، ألقي القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.