"إبراهيم" سافر من العياط إلى مدينة نصر لدعم الرئيس: "يكفينا شر الخونة"

توافد عدد كبير من المواطنين، من مختلف المحافظات حاملين الأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر بالقاهرة، للإعلان عن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وردا على الدعوات المشبوهه التي تحاول النيل من الوطن.

قال إبراهيم أحمد عبد الله، فلاح، أثناء توجهه من العياط إلى القاهرة، حاملا صورة الرئيس السيسي: "أنا جيت النهاردة أدعم بلدي والسيد الرئيس، وأوصل رسالة للناس إننا عايزين استقرار البلد، وكفايانا فوضى وخراب في البلد اللي بيقف وراها الإخوان الإرهابيين".

وتابع: "أهم شيء يكرمنا ربنا في البلد دي، ويكفينا شر الخونة والمغرضين".