قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، إن التنظيم الإرهابي فشل في حشد تظاهرة احتجاجية في أحد ميادين طنطا، مؤكدا أن الميدان الآن يشهد مظاهرة في حب مصر، ممن يقفون مع بلدهم ورئيسهم.

وأكد موسى، خلال حديثه في الفترة المفتوحة على شاشة "صدى البلد"، على أنه لا يوجد إخواني واحد في الميدان، الذي دعا الإخوان للتجمع به في طنطا.

وأضاف أن المصريين استقبلوا الرئيس السيسي صباح اليوم، "صاحيين من النجمة علشان يستقبلوا الرئيس السيسي، الشعب المصري اليوم أمام اختبار حقيقي، والخونة أيقظوا الشعب المصري وخافوا على بلدهم، ورجعولنا أجواء 30/6".