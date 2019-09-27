قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، إن ماحدث في 2011 لن يتكرر مرة أخرى، مضيفا: "بقلكوا انسوا، واللي اتعمل قبل كدا مش هيتعمل، والنهاردة الشعب المصري بيدفن الإخوان، والشعب هو اللي هيتصرف معاكوا".

وأضاف موسى، خلال حديثه في الفترة المفتوحة على شاشة "صدى البلد"، أن الشعب المصري مهما تعاظمت مشكلاته قرر أن يتحملها، بدلا من تكرار ما حدث في 2011.

وتابع موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى 25 لقاءً، على هامش حضوره لفاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، منوها بأن الرئيس التقى رؤساء وكبار المسؤولين في 5 أيام، "الناس مش بتنام علشان البلد".