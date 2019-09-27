فيديو.. "CNN" تنقل خطاب السيسي للمصريين فور وصوله لأرض الوطن

نقل موقع "CNN" خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجهه للشعب المصري، صباح اليوم، فور وصوله من نيويورك إلى أرض الوطن، حيث استقبله حشد كبير من المصريين، للترحيب بعودته سالما لأرض الكنانة.

وكان نص الخبر الذي نشرته "CNN": "قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إنه لا يمكن خداع المصريين وأنه لا يوجد داع للقلق من الدعوات للتظاهر، وذلك لدى وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضافت "CNN": "نقل التلفزيون المصري على لسان السيسي قوله إن مصر بلد قوى بالمصريين، والإعلام له دور قوى في توعية الشعب.. مصر بلد له مكانة عظيمة بشعبها ولا يمكن خداع المصريين ولا داعي للقلق، لافتا إلى أن هناك محاولة لتزييف الحقائق وخلق صورة مغايرة للواقع".

واستكملت "CNN" أن الصفحة الرسمية للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو بعنوان "جانب من استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عند وصوله أرض الوطن بعد مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة".