مشاركة الكنيسة في احتفالية "يوم مصر"

شاركت الكنيسة القبطية في احتفالية "يوم مصر"، التي أقيمت بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بمشاركة عدد من الدول والوزارات والهيئات.

وجاءت مشاركة الكنيسة التي تعد الأولى لها، من خلال عرض أفلام تسجيلية توثق للدور الوطني للكنيسة.

كما شارك معهد الدراسات القبطية، بعرض منتجات قسم الفن القبطي: الأيقونات القبطية وأعمال الموزاييك والفخار والنسجيات والزجاج الملون وغيرها، وكذلك عرض الإنتاج العلمي للمعهد وبعض مؤلفات أساتذة المعهد من أقسام: الفن، والتاريخ، والاجتماع والتربية، والدراسات الأفريقية، وغيرها .. وأيضًا عرض الإنتاج العلمي لمؤسسة سان مارك للتراث القبطي.

وأعرب مسؤولو الاحتفالية عن بالغ تقديرهم، لمشاركة الكنيسة القبطية في هذه الاحتفالية الوطنية.

وفي السياق ذاته، التقى البابا تواضروس الثاني أعضاء هيئة التدريس بقسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية، المشاركين في المعرض وسلمهم شهادات التقدير الممنوحة لهم من أكاديمية ناصر العسكرية.