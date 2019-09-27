أعلنت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" عن تمكنها من الاستغناء عن المكونات الأمريكية الداخلة في إنتاج محطات شبكات الجيل الخامس "جي 5"، مؤكدة أنها ستبدأ الإنتاج التجاري لها اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، وقال مؤسس ورئيس الشركة، رين جينجفي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية - إن شركة "هواوي" نجحت في الاختبارات التي أجرتها في شهري أغسطس وسبتمبر، وتمكنت من الاستغناء عن حوالي خمسة مكونات إلكترونية أمريكية، وتوقعت الشركة زيادة في مبيعات معدات الاتصالات العام المقبل، من 600 ألف إلى 1.5 مليون محطة أساسية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على "هواوي" في مايو الماضي، لسرقة الملكية الفكرية واستخدام معداتها للتجسس، وأثر هذه التدابير العقابية من جانب الولايات المتحدة، قدر جينغفي خسائر شركته بـ 30 مليار دولار في عام 2019، ولكن في نهاية شهر أغسطس، أعلن أن تأثير العقوبات كان أقل بكثير من المتوقع، وأن التقييم الأولي للضرر كان مبالغا فيه.