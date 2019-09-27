يجري الاحتفال بـ يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام، واختير هذا التاريخ ليتزامن مع الذكرى السنوية، لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.

وتتميز مصر بالعديد من المزارات السياحية والأثرية، حيث حصدت السياحة المصرية مراكز متقدمة بالسياحة خلال عام 2019 ومن أبرزها:

- مصر الأولى في القارة الأفريقية في المجال السياحي.

- دهب تحصد المركز الأول كأفضل شواطئ الشرق الأوسط، وفقا لناشيونال جيوغرافيك.

- الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، وفقًا لـTrip advisor.

وتستعرض "الوطن" أبرز المزارات والوجهات السياحية بمدن دهب والغردقة وشرم الشيخ على النحو التالي:

أولا: مدينة السحر والجمال "دهب"

حيث جاءت مدينة "دهب" بجنوب سيناء الأولى في قائمة "ناشونال جيوجرافيك" لأفضل الشواطئ السياحية في الشرق الأوسط إلى جانب 8 شواطئ أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

محمية أبو جالوم

من أجمل الأماكن المخصصة للسباحة والغطس والطفو، وتقع على بعد حوالي 20 كيلومتر من دهب، تضم منطقة المحمية 165 نوعًا من النباتات منھا 44 نوعًا لا توجد إلا في المحمية، كما تشتھر المحمية بوجود النظام الكھفي الموجود تحت الماء الذى يمتد لأعماق تصل إلى أكثر من 100 متر، يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة في المحمية مثل التخييم والسفاري والغطس والألعاب المائية.

ويمكنك أن تصل إلى المحمية عن طريق زودياك من "البلو هول" في أقل من ربع ساعة في البحر، وهي مكان معزول تمامًا عن العالم؛ في الخلفية الجبال ومن الأمام البحر وقعدات بدوية مناسبة تمامًا للتخييم.

منطقة البلو لاجون

محمية بلو لاجون من أجمل مناطق البحر الأحمر، حيث سيمكنك الجلوس على لسان في قلب البحر الأحمر تستمتع بالمياه الصافية ومنظر الجبال الطبيعي، كما أنها منطقة رائعة للتخييم.

وهي الشاطئ الرملي الوحيد بالمدينة ويمثل عامل جذب للغواصين لما تحتويه المياه في هذه المنطقة على الكنوز الثمينة والمناظر الرائعة الخلابة تحت الماء وأيضًا تحتوي هذه المنطقة على عدد محدود من الفنادق ومراكز الغوص.

في هذه المنطقة يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة مثل "كايت سيرفنج" و"ويند سيرفنج" وجميع أنواع رياضات الشراع بسعر 250 جنيها للساعة.

منطقة قبر البنت

وهي إحدى المناطق المخصصة لمحبي الغطس ومشاهدة الشعب المرجانية، حيث تتميز بالشعب المرجانية النادرة، والأسماك الملونة الزاهية.

منطقة الموري جاردن أو "إيل جاردن"

تقع في الشمال من مدينة دهب، وتحتوي على أعداد لا حصر لها من الأسماك النادرة التي تغطي قاع البحر وسط كتل الشعب المرجانية المدهشة، لتجد متعة من نوع خاص عند الغوص في المنطقة، لتكتشف عالمًا من الخيال.

منطقة أبو هلال

وهي مساحة مخصصة للغطس فقط تقع بين منطقة الكانيون والبلوهول، ولا يعرفها سوى أهالي مدينة دهب.

جبل الطويلات

وهو عبارة عن سفاري ليلية في حضن الجبل تتضمن فقرات غناء ورقص وعشاء على ضوء النجوم.

البلو هول

البلو هول أو ما يعرف بالثقب الأزرق هو حفرة عميقة أو بئر (سرداب) في البحر الأحمر بعمق 130 مترا مع وجود فتحة ضحلة بعرض 6 أمتار وتعرف باسم السرج، وفتحة للخروج من الثقب أو البئر الأزرق إلى البحر المفتوح تسمى بالقوس على هيئة نفق طويل بطول 26 مترا، وهذه المنطقة هي التي تجذب الغواصين حيث تحتوي على الأسماك الملونة والنادرة والشعاب المرجانية الساحرة.

ثانيًا: مدينة الغردقة

اختار موقع Trip Advisor الخاص بالسياحة والسفر، مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم، حيث حلت الغردقة فى المركز الـ21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدني بأستراليا.

جزيرة الجفتون

تأتي الجفتون على رأس قائمة الأماكن والرحلات السياحية التي يمكن زيارتها خلال قضاء إجازتك فى الغردقة، والقيام برحلة بحرية على متن أحد اللانشات البحرية مثل رحلة orange bay ورحلة بارادايس، وتبعد الجزيرة نحو 11 كيلومترًا عن شاطئ الغردقة، وتقضي نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس و(السنوركلينج) وتتناول وجبة الغداء على متن اللنش.

جراند أكواريوم

هو أكبر متحف مائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسابع عالميا، ويعد المكان فرصة للتعرف على الحياة البحرية عن قرب الموجودة في البحر الأحمر حيث يضم أكثر من 22 حوض مائي من أكبر أحواض العالم حجمًا لعرض الأسماك الحية كما يوجد به نفق زجاجي بطول 24 متر يعطي للزائر المحاكاة الطبيعية للحياة البحرية من خلال التجول تحت المياه.

متحف الرمال

يعد أول وأكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يضم المتحف عددًا من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية، التي أثّرَت فى تاريخ العالم، ويضم المتحف 42 لوحة جدارية، فضلًا عن تماثيل رملية ضخمة لمشاهير التاريخ ويعد إضافة للمزارات السياحية بالغردقة.

ممشى الغردقة السياحي

وهو ملتقى العائلات والشباب بمنطقة المركز السياحي، ويضم عددًا كبيرًا من المحلات والمطاعم والكافيهات التي تروق للأسرة المصرية، ويضم أماكن لألعاب الأطفال.

ألف ليلة وليلة

وهي منشآة سياحية تقدم عروضًا مسائية وتستقبل الرحلات من الأجانب ورحلات المصريين والعرب، والعروض فيها تستمر قرابة 4 ساعات، تشمل عروض الصوت والضوء للآثار والمعابد والمتاحف التاريخية وأبو الهول، مع تناول قصة كل آثر تاريخي بأكثر من لغة، أبرزها الإنجليزية والألمانية والروسية بجانب العربية، وعروض الجمال والخيل وحياة الصحراء، بجانب فقرات الرقص الشرقي والفنون الشعبية والتنورة، وهي من أهم المقاصد التي تجذب الجميع خلال زيارتهم للغردقة.

محمية وادي الجمال

تُعد محمية وادي الجمال، إحدى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، وتقع جنوب مدينة مرسى علم السياحية، على مساحة 6770 كيلومترًا، وتضم شاطئ حنكوراب وشرم اللولي وهما من أجمل الشواطئ في العالم.

وتتميز محمية وادي الجمال بالتنوع البيئي، وانتشار الحيوانات البرية، ومنها الغزال المصري والأرانب البرية والوبر والوعل أو التيتل والجمال والثعالب ومنها الثعلب الأحمر وثعلب الرمال، وكذلك الحيوانات البحرية، ومنها طيور النورس وطائر الخطاف وأبو معلقة وصقر الغروب والبلاشون، كما يوجد بها العديد من الزواحف، والشعاب منها شعاب شرم، كما يوجد بها القروش وعروس البحر.

ثالثًا: مدينة شرم الشيخ

خليج نعمة

نعمة باي أو خليج نعمة هو أحد افضل الأماكن السياحية في شرم الشيخ، والذي يتمتع بشعبية كبيرة لدى سياح مدينة شرم الشيخ، يحوي الخليج ممشى طويل يطلّ على البحر الأحمر، ولذلك يعد من أهم المناطق السياحية في المدينة، كما تنتشر على طرفيه العديد من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى الفنادق.

خليج نبق

يبعد خليج نبق مسافة 10 كيلومترات من خليج نعمة، ويوجد بمنطقة الغرقانة في شرم الشيخ، وهو من المنطاق المعروفة بالهدوء والأقل ازدحامًا في شرم الشيخ.

كما أن هناك جزء من تلك المنطقة مخصص كمحمية طبيعية، ويشيع بها الغطس غير الموجه أو الحر بالأقنعة، كما تضم منطقة ألعاب مائية، وتعتبر الحديقة الوطنية في نبق أفخم منطقة جمالية.

سوهو سكوير

يمتلك مول سوهو سكوير، أحد أهم مناطق شرم الشيخ، إمكانيات هائلة جعلته أحد أشهر المقاصد السياحية فى سيناء، خاصةً تصميمه الأقرب للميادين العالمية.

يوجد في سوهو سكوير مساحة خاصة للاستمتاع بالتزلج، فى مكان خاص يسمح لك بالتزلج بينما تشاهد الميدان من الأعلى بصورة بانورامية رائعة فضلًا عن النافورة الراقصة، كما يتميز سوهو سكوير بعدة أماكن مميزة للسهرات والرقص، وتأتي معظمها بمواصفات عالمية، ويأتي لها أهم عازفي الموسيقى فى العالم.

البحيرة المسحورة

تغير هذه البحيرة ألوان مياهها 7 مرات يوميًا، وفقًا لضوء الشمس، كما أنها تحتوي علي كمية كبيرة من المعادن التي تستخدم كعلاج للشفاء من الأمراض الروماتزمية، كما يطلق عليها البدو بحيرة التمني لأنهم يقومون بالسباحة فيها، ثم بعد ذلك يلقون بها بعض الحجارة مرفقة بأمنياتهم.

ويتمكن الزائر من عمل "مخيم" لمدة يوم واحد، وممارسة بعد الأنشطة مثل رياضة الغطس و"snorkeling" من شاطئين مختلفين لمشاهدة الشعب المرجانية الملونة تحت الماء، والأسماك الملونة.

السوق الشعبي القديم

وتصنف منطقة السوق الشعبي بشرم الشيخ كواحدة من أقدم المناطق، حيث تحتوي ممرات السوق على العديد من محلات بيع الملابس والأزياء والمصنوعات الجلدية المختلفة من معاطف وحقائب وغيرها، والبهارات والتوابل من مختلف قارات العالم، والأعشاب الطبية، والحلي والمجوهرات، وغيرها الكثير، فضلًا عن مجموعة كبيرة من عروض الخفة والسحر وعروض الثعابين، وبحضور عدد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية والغنائية والتي تقام على مسرح السوق.