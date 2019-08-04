في تصنيف جديد متميز للفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، جاء فندق ماريوت القاهرة ضمن قائمة أفضل عشرة فنادق في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لاستطلاع رأي القراء الذي أجرته مجلة "Leisur+ Travel" الأمريكية الشهيرة المتخصصة في السياحة والسفر.

ويتميز الفندق بالموقع الخلاب والطراز المعماري والطابع التاريخي الفريد، والحدائق الملكية، حيث يتكون الفندق من برجين حديثين ويضم 1064 غرفة، إضافة إلى 14 مطعما من جميع أنحاء العالم.

ويعد الفندق أحد القصور الفندقية التابعة للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. وتقوم بإدارته شركة ماريوت الدولية منذ عام 1982.

ويعود تاريخ القصر لعام 1869، حين أمر الخديوي إسماعيل ببنائه لاستقبال الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث خلال زيارتها لمصر لحضور حفل افتتاح قناة السويس.

وتقوم المجلة بعمل هذا الاستطلاع كل عام لتقييم كل ما له عالقة بالضيافة مثل الفنادق، المنتجعات، المدن، اليخوت، شركات الطيران وأكثر. ويتم الاختيار بناء على تقييم الموقع، مستوى الخدمة، وغيرها.

وكان فندق "سوفتيل ليجند أولد كتراكت" بمحافظة أسوان المملوك لشركة إيجوث التابعة للوزارة قد حاز أيضًا على التصنيف رقم 8 بالاشتراك مع 5 فنادق للعلامة التجارية" سوفتيل ليجند" في قائمة أفضل 25 فندقا على مستوى العالم، وفقا لاستفتاء مجلة "Travel + Leisure " الأمريكية العالمية.