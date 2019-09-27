أهدت وزارة الداخلية 150 مقعدا دراسيا لمدرسة بإحدى قرى مركز مدينة طوخ في القليوبية، وأشاد المسؤولون عن المدرسة بالمبادرة، التي تؤكد تلاحم والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وفقا لبيان صادر عن الداخلية.

وتقدم المسؤولون عن المدرسة بالشكر للوزارة، لحرصها الدائم على دعم المبادرات المجتمعية، ما ساهم في توفير أجواء مناسبة للتلاميذ، لتلقي تعليمهم.

من ناحية أخرى، تلقى قطاع حقوق الإنسان التماسا من أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها في القليوبية، باحتياجه لكرسي متحرك لمساعدته على التنقل، فتم الاستجابة لملتمسه، وإيفاد مأمورية إلى محل إقامته وتسليمه الكرسي المتحرك.

وأعرب المواطن عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.