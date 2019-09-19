قال عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، إن الرعاة يغطون 35% من تكلفة المهرجان والباقي تتحمله الشركة المنظمة، والمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس.

وأضاف، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "حاطين خطة إننا كل سنة نرفع من قيمة رعاية المهرجان لحد ما توصل لـ 50% فما أكتر، وبعد 5 أو 6 سنوات يكمل نفسه ويشيل قيمته كاملة".

وتابع أن مهرجان الجونة سياحي، وجاذب لمظاهر الموضة ومحبيها، بخلاف أنه مهرجان ثقافي وفني.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.