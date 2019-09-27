قال اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، إن كلمة الرئيس اليوم للمواطنين عقب وصوله من الولايات المتحدة، كان ورائها العديد من الرسائل المهمة للمصريين وللمحرضين من الجهات الخارجية، ومن أهمها عدم ترديد الشائعات، ودعم المواطنين للدولة، وكذلك وقوف الدولة مع أبنائها، وهو ما يؤكد أن الطرفين أقوياء ببعضهما، مشددا على أن مصر تمتلك قيادة واعية تحافظ عليها وتحميها .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نزول الشعب للشارع للوقوف مع الدولة وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبلغ رد علي المشككين في علاقة الدولة وقيادتها، قائلا :" رد المصريين علي الكام واحد اللي خرجوا قبل كدا"، مشددا علي ضرورة أن نحافظ علي بلدنا من كل المخططات التي تحاك ضد الوطن، وعدم ترديد الشائعات، قائلا :" نخلي بالنا من بلدنا ومنرددش الكلام وخلاص".

وأوضح أن الإنجازات التي تمت في مصر، تعد أبلغ رد علي المشككين، وتؤكد أن الدولة تسير وفق مخطط اقتصادي لتطوير مصر في كل المجالات وتحقيق الإنجازات مثل شبكة الطرق الجديدة، والإسكان الإجتماعي، والصواب الزراعية، والثورة الإنشائية الهائلة، وإنشاء المدارس، بالإضافة إلي ما تم إنجازه في مشروع مبادرات وزارة الصحة للكشف علي المرضي بالمجان والتي استطاعت الكشف علي أكثر من 85 مليون مواطن .

وشدد محافظ المنوفية على أن المواطنين بمحافظة المنوفية استطاعوا ضرب أروع الأمثلة للمشاركة في دعم وتأييد الدولة والرئيس السيسي، لنزولهم للمشاركة في تظاهرات "المنصة" بطريق النصر بمدينة نصر اليوم، مؤكدا أن أكثر من 30 ألف مواطن من المنوفية، شاركوا في المظاهرات، وأضاف مازحا " المنايفه أحتلوا المنصة"، موضحا أن أعداد كبيرة من أعضاء مجلس النواب والسياسيين ورجال الأعمال وعدد من المواطنين يتواصلون معه لكي يطمئن عليهم ويبلغونه بمشاركتهم .