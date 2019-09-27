أهدت "طيارة " لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة أغنية جديدة بعنوان "سقفة" وتقول كلماتها "وسقفة سقفة سقفة نستاهل بوسة اه وسقفة مين قال التالتة تبقى تابتة لسه أحلى سنين قدام".

"وسقفة سقفة سقفة واقفين مع بعض أحلى واقفة والدنيا علينا شاهدة شايفة حلمنا اتحول أفلام".

الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي. وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان.

الفيديو تم تصويره في الجونة أثناء فاعليات المهرجان وشارك فيه عدد كبير من الفنانين. منهم هند صبري وليلى علوي وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا وعدد كبير من النجوم وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس وعمرو منسي، واعتادت شركة طيارة على المشاركة الدائمة في مهرجان الجونة بمسابقات لتشجيع الكتابة الإبداعية والإنتاج، وأيضا بمجموعة من البرامج الترفيهيه التي تعرض على السوشيال ميديا ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، ومن أكثرها رواجا برنامج العب يا نجم.

وطيارة هي شركة لإنتاج محتوى الديجيتال أسسها كل من النجمة هند صبري ومحمد البسيوني ورامز يوسف وأحمد الشريف منذ عدة سنوات.