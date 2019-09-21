فيسبوك يغلق صفحة مزيفة تحمل اسم القوات المسلحة المصرية

أغلق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صفحة مزيفة تحمل اسم "القوات المسلحة المصرية - الصفحة الرسمية"، بعد نشرها أخبارا وبيانات مضللة باسم الجيش.

أنشئت الصفحة المزيفة عام 2015، ونشرت عددا محدودا من المنشورات والصور، واستطاعت جمع نحو 40 ألف متابع فقط.

ودشنت الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية عددا من الصفحات لتضليل الجمهور وبث الشائعات، بينها صفحة بعنوان "سامي عنان samy anan - المركز الإعلامي".

دُشنت الصفحة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، قبل يومين من إدعاء إطلاق دعوات مضللة ومغرضة في الميادين، ما يؤكد نشاط اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية، التي تسعى جاهدة لمحاربة قوات الأمن، بعد الضربات الاستباقية المتتالية التي تتلقاها العناصر والخلايا الإرهابية الممولة من الخارج، وتتلقى تعليماتها من مخابرات وأجهزة دول أجنبية.