قالت الفنانة التونسية هند صبري، إن زملاءها حضروا فيلمها التونسي "نورا تحلم"، الذي نافست به في مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الجمهور الذي شاهد الفيلم، كان أول مرة يشاهد فيها فيلم تونسي.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "الفيلم جريء وإنساني، واللي أثر عليا في الفيلم ده، إني نفسي أتكلم كتير على فئات مش بنتكلم عنها، لأن المجتمعات العربية تميل إلى المثالية في الشخصيات والنجوم قدامها على الشاشة، ومش بتتقبل من حد على الشاشة إنه يقدم دور مش مناسب أخلاقيًا".

وتابعت أن صناع الأفلام يجب أن يكونوا مرآة المجتمع، خاصة السينما "المستقلة" التي يجب أن تتسم بسقف حرية أعلى منه في الدراما والسينما "التجارية".

وأردفت أن الفيلم يستهدف أن يجعل الناس يفكرون في مفاهيمهم عن الحياة بشكل عام: "بحب ألعب أوي في السينما المستقلة، عشان أتكلم عن حاجات مش بتكلم عنها في السينما التجارية".

وواصلت: "شفت ناس في عرض الفيلم بالجونة، عمرها ما دخلت فيلم مستقل، بس حضروا على حس اسمي أو نجاحي في فيلم الفيل لأزرق2".