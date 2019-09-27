موسكو: محاولات واشنطن فرض اعتدال جبهة النصرة على مجلس الأمن غير مقبولة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن محاولات واشنطن فرض اعتدال "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) في سوريا على أعضاء مجلس الأمن الدولي غير مقبولة، مضيفا، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأوا بالفعل يتحدثون بصوت عالٍ عن أن هيئة تحرير الشام هي هيكل معتدل يمكن التعامل معه ويريدون إقناع أعضاء مجلس الأمن بهذا المنطق غير المقبول، كما اتضح من المناقشات الأخيرة حول وضع إدلب السورية"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح لافروف: "هدف المساعي الغربية يتمثل في تبديل أعراف القانون الدولي بقواعد تخدم المصالح الضيقة للدول الغربية، وإعلان الغرب المصدر الوحيد للشرعية، ويستخدم لهذا الغرض التلاعب بالرأي العام ونشر معلومات كاذبة ومعايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان"، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "الولايات المتحدة بدأت تتبع نهجا يهدف إلى تدمير قرارات مجلس الأمن الدولي حول التسوية في الشرق الأوسط"، موضحا أن واشنطن لم تنسحب من الاتفاق حول برنامج إيران النووي فحسب، بل وتطالب الآخرين بالرضوخ لقواعد اللعبة الأمريكية.