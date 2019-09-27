قضى 52 شخصا على الأقل في انهيار منجم للذهب في شمال تشاد هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن، اليوم، مصدر حكومي، فيما لا يزال البحث عن مفقودين جاريا، وكان مسؤولون قد أعلنوا في وقت سابق أن نحو 30 شخصا قد يكونون لقوا مصرعهم جراء انهيار منجم عشوائي الثلاثاء الماضي في منطقة كوري بوجودي حيث تنشط عصابات التنقيب عن الذهب والتهريب، فيما أكد مصدر آخر كان ضمن بعثة زارت المنطقة الحصيلة الجديدة.

ووقع الحادث في بلدة كوري بوجودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبستي الخاضعة لحال الطوارئ، وتشهد منطقة تيبستي الصحراوية والجبلية شمال غربي البلاد على الحدود مع ليبيا والنيجر، توترا متزايدا منذ ثلاثة أشهر.

ويشهد هذا البلد الشاسع الذي تبلغ مساحته 1,3 مليون كيلومتر مربع، أزمة اقتصادية نجمت عن تراجع أسعار النفط.

وأدت إجراءات تقشفية فرضتها الحكومة بداية 2018 لتفاقم الاستياء الاجتماعي، وخرجت تشاد مؤخرا من إضرابات استمرت شهرين ومحاولات تظاهر فرقتها قوات الأمن بقوة.