عمرو أديب: الشعب أعلن عن ثقته في الإدارة.. والدولة تقوم بالكثير

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب المصري بنى، شيد، تعب، وتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، ما أدى لخفض معدلات البطالة والتضخم والعجز، وزيادة قيمة الجنيه والصادرات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الشعب اختبر بشكل واضح، ورفض دعوات الإخوان، وأعلن أنه واثق في هذه الإدارة".

وتابع: "الدولة والحكومة المصرية تقوم بالكثير والشعب يستحق أكثر ومعاناة أقل وحياة أفضل، يجب ترتيب الأولويات بقدر مكافأة الشعب، لأنه عظيم ويستحق كل الأشياء الجيدة والجميلة".

وعن تظاهرات اليوم، قال أديب، إن عشرات الآلاف من المصريين نزلوا إلى الشوارع لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أسوان كانت زحمة، أمن وأمان، والناس ماشية ورايحة، وبتشتري".

وواصل: "هي دي الدولة، تعريف الدولة هو إن انتي وبنتك تعرفوا تشتروا الخضار في أي وقت، وده تعريف الدولة عندي".