محمد فؤاد: النهاردة يوم فارق في تاريخ مصر.. والسيسي لن يتكرر

هنأ الفنان محمد فؤاد الشعب المصري بمناسبة خروج المصريين لتأييد الدولة المصرية، واصفًا اليوم بأنه "فارق في تاريخ مصر".

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "مبروك لمصر النهاردة يوم فارق في تاريخ مصر، ويوم رهان على الأصالة والأصل والرجولة والشهامة وكل الصفات الحلوة الطيبة، والنهاردة اتسجلت قدام عين الكل وبشكل عفوي".

وأكد أنه يثق في الشعب المصري رغم أنه كان قلقًا من عدم نزول المصريين، مضيفًا: "أفعالكم علمت العالم يعني إيه كلمة وطن"، مشيرًا إلى أن حلمه الكبير هو الغناء للشعب المصري بالكامل وأنه سيختتم حياته بعدها.

ووصف فؤاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأنه رجل لن يتكرر في التاريخ، "ربنا يخلي لنا سيادة الريس، وهذا الرجل لم يتكرر في التاريخ وأنا مشفتش زيه، ويكفيني فخر إني في بلد مطمن والبلد كلها في الشارع".

ووجه كلامه لرامي رضوان: "مصر بخير طول ما فيها رئيس بخير وشعب طيب زي ده، وطول ما فيها إعلاميين زيك يا رامي".