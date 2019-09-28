قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي باسم وزارة الاوقاف، إن موضوع خطبة جمعة دار حول الشائعات وخطورتها على المجتمع المصري.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم تخصيص خطبة الجمعة لهذا الموضوع نظرًا للحظات الفارقة التي تمر بها مصر، على حد تعبيره.

وأوضح أن وزير الأوقاف تناول في خطبته، اليوم، الشائعات وخطورتها على المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزير أكد أن "الذات الإلهية لم تسلم من التشويه ومن هذه الأشياء التي يرميها المعارضون، وكذالك الأنبياء والرسل لم يسلموا من هذا التشويه والشائعات، وكذالك الصحابة الأجلاء وأمهات المؤمنين لم سلموا من كل ما قيل".

وأشار إلى أن حرب الشائعات قديمة وإن تغير شكلها، لافتًا أن الأجيال تتوارثها جيًلا بعد جيل، مشددًا أن وزير الأوقاف حذر من خطورة الأمر وأعطى رسائل إيجابية للحضور، مؤكدًا أنه جرى ترديد هذه الخطبة في أكثر من 100 ألف مسجد على مستوى الجمهورية.