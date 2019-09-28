أحمد حمزة: الشعب المصري رد على الشائعات ونزل لتأييد الرئيس

أكد الإعلامي أحمد حمزة، أن الشعب المصري رد على شائعات المغرضين وأعداء الوطن بشكل عملي، ونزل لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم الدولة المصرية.

وأضاف حمزة، خلال تغطية قناة "الحدث اليوم" لمظاهرات تأييد الرئيس بمنطقة المنصة، أن قناة الجزيرة وأخواتها يحرضون الشعب من خلال الأكاذيب التي تبثها ويرد عليهم الشعب، بالنزول لتأييد الرئيس عبدالفتاحج السيسي.

واعتبر أن الرد جاء بشكل عملي بدون تزييف مثلما تفعل الجزيرة، مؤكدًا قوة مصر ومكانتها في عهد الرئيس السيسي.

وتابع: "الشعب المصري مبيضحكش عليه، ولو مش شايف إنجازات مكنش هينزل يأيد، وكلنا عارفين الشعب المصري وقوته"، مؤكدًا أن الخونة والمتآمرين لن يشقوا صف الأمة المصرية.