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صن داونز

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الفوز على فريق كوت دي أور من سيشل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعت الفريقين بجنوب أفريقيا.

وكانت نتيجة الذهاب إنتهت بفوز صن داونز، 5-0، ليكون صن داونز ثاني المتأهلين خلف بيترو أتلتيكو الأنجولي لدور المجموعات.

أهداف صن داونز جاءت عن طريق سياندا زواني سجل هدفين بينما سجل سيبوسيسو فيلاكازي هاتريك وسجل كل من سيرينو ومورينا وماديشا ونجكونجا وأفونسو هدف، وجاء هدف فريق كوت دي أور في الدقيقة 80 من عمر المباراة من أجل حفظ ماء الوجه.

صن داونز يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بـ11 هدفًا في مرمى كوت دي أور

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الفوز على فريق كوت دي أور من سيشل بنتيجة 11-1، في المباراة التي جمعت الفريقين بجنوب أفريقيا.

وكانت نتيجة الذهاب إنتهت بفوز صن داونز، 5-0، ليكون صن داونز ثاني المتأهلين خلف بيترو أتلتيكو الأنجولي لدور المجموعات.

بعد فوزه بـ11هدفا.. صن داونز يحقق ثاني أكبر انتصار في تاريخ دوري الأبطال

اخبار المظاهرات اليوم

أطلقت قناة "روسيا اليوم" الناطقة باللغة العربية استفتاءً لمتابعيها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجهت من خلاله سؤالا للمتابعين عن وجود ما سمته "احتجاجات في مصر"، دون أن تضع احتمالية عدم وجود هذه الاحتجاجات من الأساس في اختيارات الاستفتاء، كما أنها لم تضع كذلك اختيارا لوجود مظاهرات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة.

استفتاء مضلل لروسيا اليوم: المظاهرات في مصر عفوية ولا سياسية؟.. ومعلقون: مفيش أصلا

مينا مسعود

يتصدر اسم فيلم "علاء الدين" Aladdin قائمة محركات البحث بموقع "جوجل" بجانب الوسوم الأكثر تداولا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"؛ بعدما أذيعت حلقة الفنان العالمي مينا مسعود، خلال حواره مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".

مينا مسعود يروي كواليس تصوير Aladdin.. وكيف تعامل مع الحيوانات