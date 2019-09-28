ترصد "الوطن" متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 سبتمبر، في بعض البنوك العاملة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وسجّل في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي اليوناني نحو 20.12 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 20.10 جنيه للشراء و20.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.86 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وسجّل في بنك المصرف المتحد نحو 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.